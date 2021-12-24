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"Домоглися нарешті": Арестович назвав військовий облік жінок "гендерною рівністю"

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П'ятниця 24 грудня 2021 10:44
"Домоглися нарешті": Арестович назвав військовий облік жінок "гендерною рівністю" Фото: Арестович прокоментував військовий облік жінок в Україні ( facebook.com.vozniy so)
Автор: Людмила Жукова

В Україні затвердили перелік професій для жінок, представниці яких повинні стати на обов'язковий облік військовозобов'язаних. У військкомати потрібно буде прийти жінкам-медикам, фінансистам, бухгалтерам, менеджерам, програмістам, журналістам, музикантам.

Позаштатний радник глави ОП Олексій Арестович відреагував на цей закон в ефірі "Вартових еспресо".

Він повідомив, що військовий облік жінок в Україні "це гендерна рівність".

"Жінки цього вимагали всю дорогу? Ось домоглися нарешті. Одні тепер вимоги до чоловіків і жінок", - сказав Арестович в ефірі.

Він також пояснив українцям, що військовий облік - це не означає, що жінок призовуть, навіть коли введуть воєнний стан.

Це робиться тому, що держава хоче знати, які люди, які спеціальності у них є, тому що якщо введуть воєнний стан - жінки замінять на посадах чоловіків, які в цей час будуть на фронті.

Військовий облік для жінок в Україні

Зазначимо, наказ №313 набув чинності 17 грудня 2021 року.

Згідно з документом, жінки від 18 до 60 років повинні будуть ставати на облік, якщо вони придатні до військової служби.

Весь список професій читайте за посилання.

За якої умови жінок почнуть призивати в армію

У Міноборони зазначили, що це робитимуть тільки в крайньому випадку. Тобто при введенні воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Нагадаємо, що стало відомо, коли почнуть штрафувати жінок за ухилення від військового обліку.

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