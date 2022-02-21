Добавьте в шампунь этот дешевый компонент и вы забудете о частом мытье головы

Особенно актуально это зимой со всеми этими шапками, шарфами, капюшонами. Из-за этого голову приходится мыть каждый день. Это не только вредит волосам, но и попросту дорого.

Что добавить в шампунь

Эксперты говорят, что в шампунь достаточно добавить немного пищевой соды. Перемешайте средство и вымыть этой смесью голову.

Так ваши волосы дольше будут оставаться чистыми и свежими даже под шапкой.

Секрет в том, что шампунь с добавлением соды лучше очищает волосы, делает их немного более объемными, в итоге они не так быстро пачкаются даже под шапкой.

Это важно

Но запомните, что мыть голову с содой часто нельзя, так как сода достаточно агрессивна для кожи головы и волос.

Она довольно сильно подсушивает волосы, нарушает PH-баланс, поэтому нужно мыть голову с содой не чаще 2-3 раз в месяц.