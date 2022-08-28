Добавьте эти простые ингредиенты в свой шампунь и получите крутое средство

В шампунь можно добавлять эфирные масла, гели, специи и другие средства - зависит, что именно вы хотите получить.

Чтобы улучшить питание кожи головы, возьмите репейное, касторовое или миндальное масло. Если волосы стали жесткими - добавьте оливковое или миндальное масло. Для быстрого роста волос - масло лимона, мяты, кедра, бергамота, репейное или чайного дерева.

Для укрепления волос можно добавить витамины в жидкой форме - В1, В2, В7, В8, В9, В12, а также Е, А, В, С. Ампулы с этими витаминами продаются в аптеке.

Наливать сразу всю ампулу не стоит, эти витамины быстро теряют свойства. Лучше использовать на один раз - смешать нужное количество шампуня и витаминов. Добавление витаминов поможет сделать волосы блестящими и послушными. Оставьте шампунь с витаминами на волосах на несколько минут, а потом смывайте.

При добавлении эфирных масел пользуйтесь самой простой формулой - 20 капель масла на 120 мл шампуня.

Смешайте шампунь с натуральными компонентами и получите супер-средство (pixabay.com)

Еще можно в шампунь добавить обычный глицерин. Он отлично увлажняет кожу голову и сами волосы. На одно мытье берите 5-10 г глицерина. Можно добавить также отвар ромашки или календулы.

Мелкая соль превращает шампунь в скраб. Но такой уход тоже имеет значение - соль помогает удалить "мертвые" клетки, устраняет все средства для укладки волос (пенки, лак) и впитает весь лишний жир.

Еще такой скраб усилит доступ крови к коже головы, улучшит рост и состояние волос, а также добавит объем. Используйте скраб не чаще одного раза в неделю. Смешайте 30-40 мл шампуня с 2 чайными ложками соли.

Как приготовить супер-средство для волос

Шампунь - 40 мл

Соль морская - 1 ст. ложка

Порошок имбиря - 1/3 ст. ложки

Алоэ вера (сок или гель) - 5 ст. ложек

Эфирное масло (на выбор) - 5-10 капель

Шампунь с такими добавками будет эффективно восстанавливать волосы, придаст им объем, предотвратит выпадение и будет стимулировать рост. Эффект будет заметен уже после третьего использования.

Такое супер-средство можно делать для одного мытья, а можно сделать сразу небольшую бутылку - на месяц вперед. Хранится он хорошо. Использовать нужно не чаще одного раза в неделю.