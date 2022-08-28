Додайте ці прості інгредієнти в свій шампунь і отримаєте крутий засіб

Волосся реагують на всі стани організму і відразу ж змінюються, якщо є які-небудь проблеми. За волоссям потрібно доглядати не менш ретельно, ніж за шкірою і внутрішніми органами. І часом навіть найдорожчий шампунь не допомагає впоратися з цим завданням.
Які інгредієнти можна додати в шампунь, щоб зробити його суперзасобом для догляду за волоссям, - читайте в матеріалі нижче.
У шампунь можна додавати ефірні олії, гелі, спеції та інші засоби - залежить, що саме ви хочете отримати.
Щоб поліпшити живлення шкіри голови, візьміть реп'яхову, касторову або мигдальну олію. Якщо волосся стали жорсткими - додайте оливкову або мигдальну олію. Для швидкого росту волосся - олію лимона, м'яти, кедра, бергамота, реп'яхову або чайного дерева.
Для зміцнення волосся можна додати вітаміни в рідкій формі - В1, В2, В7, В8, В9, В12, а також Е, А, В, С. Ампули з цими вітамінами продаються в аптеці.
Наливати відразу всю ампулу не варто, ці вітаміни швидко втрачають властивості. Краще використовувати на один раз - змішати потрібну кількість шампуню і вітамінів. Додавання вітамінів допоможе зробити волосся блискучим і слухняним. Залиште шампунь з вітамінами на волоссі на кілька хвилин, а потім змивайте.
При додаванні ефірних олій користуйтеся найпростішою формулою - 20 крапель олії на 120 мл шампуню.
Змішайте шампунь з натуральними компонентами й отримаєте суперзасіб (pixabay.com)
Ще можна в шампунь додати звичайний гліцерин. Він відмінно зволожує шкіру голову і саме волосся. На одне миття беріть 5-10 г гліцерину. Можна додати також відвар ромашки або календули.
Дрібна сіль перетворює шампунь в скраб. Але такий догляд теж має значення - сіль допомагає видалити "мертві" клітини, усуває всі засоби для укладання волосся (пінки, лак) і вбере весь зайвий жир.
Ще такий скраб посилить доступ крові до шкіри голови, поліпшить зростання і стан волосся, а також додасть обсяг. Використовуйте скраб не частіше ніж один раз на тиждень. Змішайте 30-40 мл шампуню з 2 чайними ложками солі.
Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.
Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед. Зберігається він добре. Використовувати потрібно не частіше одного разу на тиждень.
До речі, раніше ми писали про те, чи можна змішувати різні шампуні і як це зробити правильно.
А ще розповідали про те, що категорично не можна робити з мокрим волоссям.