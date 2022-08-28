Додайте ці прості інгредієнти в свій шампунь і отримаєте крутий засіб

У шампунь можна додавати ефірні олії, гелі, спеції та інші засоби - залежить, що саме ви хочете отримати.

Щоб поліпшити живлення шкіри голови, візьміть реп'яхову, касторову або мигдальну олію. Якщо волосся стали жорсткими - додайте оливкову або мигдальну олію. Для швидкого росту волосся - олію лимона, м'яти, кедра, бергамота, реп'яхову або чайного дерева.

Для зміцнення волосся можна додати вітаміни в рідкій формі - В1, В2, В7, В8, В9, В12, а також Е, А, В, С. Ампули з цими вітамінами продаються в аптеці.

Наливати відразу всю ампулу не варто, ці вітаміни швидко втрачають властивості. Краще використовувати на один раз - змішати потрібну кількість шампуню і вітамінів. Додавання вітамінів допоможе зробити волосся блискучим і слухняним. Залиште шампунь з вітамінами на волоссі на кілька хвилин, а потім змивайте.

При додаванні ефірних олій користуйтеся найпростішою формулою - 20 крапель олії на 120 мл шампуню.

Змішайте шампунь з натуральними компонентами й отримаєте суперзасіб (pixabay.com)

Ще можна в шампунь додати звичайний гліцерин. Він відмінно зволожує шкіру голову і саме волосся. На одне миття беріть 5-10 г гліцерину. Можна додати також відвар ромашки або календули.

Дрібна сіль перетворює шампунь в скраб. Але такий догляд теж має значення - сіль допомагає видалити "мертві" клітини, усуває всі засоби для укладання волосся (пінки, лак) і вбере весь зайвий жир.

Ще такий скраб посилить доступ крові до шкіри голови, поліпшить зростання і стан волосся, а також додасть обсяг. Використовуйте скраб не частіше ніж один раз на тиждень. Змішайте 30-40 мл шампуню з 2 чайними ложками солі.

Як приготувати суперзасіб для волосся

Шампунь - 40 мл

Сіль морська - 1 ст. ложка

Порошок імбиру - 1/3 ст. ложки

Алое вера (сік або гель) - 5 ст. ложок

Ефірна олія (на вибір) - 5-10 крапель

Шампунь з такими добавками буде ефективно відновлювати волосся, додасть їм об'єму, буде перешкоджати випадінню і простимулює ріст. Ефект буде помітний вже після третього використання.

Такий суперзасіб можна робити для одного миття, а можна зробити відразу невелику пляшку - на місяць вперед. Зберігається він добре. Використовувати потрібно не частіше одного разу на тиждень.