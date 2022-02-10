Добавьте этот неожиданный ингредиент в винегрет, и он станет в разы вкуснее

Некоторые добавляют в винегрет отварную или консервированную фасоль, свежий или консервированный зеленый горошек. Можно заменять соленый огурец маринованным.

Кое-кто боится экспериментировать со вкусом обходясь "стандартной четверкой": картофель, морковь, свекла, соленый огурец. А для небольших вкусовых изменений посыпает салат зеленью укропа или петрушки.

Но есть неожиданный способ

Попробуйте добавить в винегрет жареный лук и почувствуете, что знакомый нам с детства салат получил совершенно непривычный, но очень интересный вкус.

Многих кулинаров удивит такой подход из-за вопроса: Может ли сочетание "зажарки" с овощами быть уместным?

Однако будьте уверены, что лучок с золотистой корочкой станет "изюминкой" винегрета.

Если вы сомневаетесь, добавьте сырой лук. Так тоже будет неплохо, если вы конечно не собираетесь на свидание или деловую встречу.

Правда, желательно обдать компонент кипятком, чтобы не сделать готовый салат слишком острым.