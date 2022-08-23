Добавьте этот неожиданный ингредиент в фарш для котлет. Трюк, который меняет все

Добавьте в фарш кубик льда!

Такой трюк, говорят кулинарные эксперты, поможет вам повысить качество котлет, приготовленных на гриле или сковородке.

Для этого вам нужно поместить кубик льда в центр фарша в середине приготовления.

Трюк может показаться необычным, но его однозначно стоит попробовать.

Как работает такой трюк

Кубик льда на куске мяса поможет предотвратить его подрумянивание снаружи и замедлит приготовление внутри, таким образом сохраняя его сочнее и вкуснее.

Выложите все котлеты на горячий гриль или большую сковороду. В середине приготовления положите кубик льда в центр каждой котлеты. Продолжите жарить, пока лед не растает полностью.

Таким образом ваша котлета станет значительно сочнее, не подгорит и приготовится внутри.

Таким образом можно также готовить стейки из мяса птицы, из телятины и тому подобное.

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