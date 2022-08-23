Додайте цей несподіваний інгредієнт у фарш для котлет. Трюк, який змінює все

У кожного кулінара є свої рецепти найсмачніших у світі котлет. Хтось додає яйця, хтось ні, хтось вимочує хліб в молоці, а хтось ні... Але є трюк, який треба спробувати кожному, щоб в рази підвищити смак і якість вашої страви.
Про це пише SantePlus.
Такий трюк, кажуть кулінарні експерти, допоможе вам підвищити якість котлет, приготованих на грилі чи сковорідці.
Для цього вам потрібно помістити кубик льоду в центр фарша в середині приготування.
Трюк може здатися незвичайним, але його однозначно варто спробувати.
Кубик льоду на шматку м’яса допоможе запобігти його підрум’яненню зовні та сповільнить приготування всередині, таким чином зберігаючи його соковитішим і смачнішим.
Викладіть усі ваші котлети на гарячий гриль чи велику сковороду. Всередині приготування покладіть кубик льоду в центр кожної котлети. Продовжіть смажити, поки лід не розтане повністю.
Таким чином ваша котлета стане значно соковитішою, не підгорить і приготується всередині.
У такий спосіб можна також готувати стейки з м'яса птиці, з телятини тощо.
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