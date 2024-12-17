Добавка №1, яка продовжить життя на 7-8 років

Лікар із Нью-Йорка повідомив, що існує біоактивна найкраща добавка, яка може допомогти вам жити довше, відновлюючи ваше тіло аж до хромосом.

Про який препарат йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Science.

Яка добавка продовжить життя

Лікар Азіз, автор майбутньої книги "Вічна революція", каже, що таурин має багато переваг для здоров’я, головною з яких є те, що він може значно продовжити ваше життя.

"Цілком можливо, що це може додати сім-вісім років довголіття. Тож це добавка номер один, яку я б рекомендував, і я б рекомендував 2 грами на день", — сказав він.

Ця цифра отримана з дослідження 2023 року, яке показало, що миші, які приймали таурин, жили на три-чотири місяці довше, ніж ті, які не приймали нічого.

Це продемонструвало на 12% збільшення тривалості життя для жінок і 10% для чоловіків, що еквівалентно семи-восьми рокам у переведенні на людей.

Як таурин допомагає нам жити довше?

Таурин - це аміносульфонова кислота, яка природним чином міститься в організмі, і, хоча його можна знайти в м’ясі, рибі та яйцях,

За словами лікаря, ви ніколи не отримаєте достатньо» зі свого раціону. Цікаво, що він також є популярним інгредієнтом енергетичних напоїв, таких як Red Bull.

Минулорічні дослідження пов’язали втрату таурину із захворюваннями, пов’язаними зі старінням у людей, і виявили, що додавання добавки таурину уповільнює деякі основні показники старіння, включаючи пошкодження ДНК, дефіцит теломерази, порушення функції мітохондрій і клітинне старіння.