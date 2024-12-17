Добавка №1, яка продовжить життя на 7-8 років
Лікар із Нью-Йорка повідомив, що існує біоактивна найкраща добавка, яка може допомогти вам жити довше, відновлюючи ваше тіло аж до хромосом.
Про який препарат йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Science.
Яка добавка продовжить життя
Лікар Азіз, автор майбутньої книги "Вічна революція", каже, що таурин має багато переваг для здоров’я, головною з яких є те, що він може значно продовжити ваше життя.
"Цілком можливо, що це може додати сім-вісім років довголіття. Тож це добавка номер один, яку я б рекомендував, і я б рекомендував 2 грами на день", — сказав він.
Ця цифра отримана з дослідження 2023 року, яке показало, що миші, які приймали таурин, жили на три-чотири місяці довше, ніж ті, які не приймали нічого.
Це продемонструвало на 12% збільшення тривалості життя для жінок і 10% для чоловіків, що еквівалентно семи-восьми рокам у переведенні на людей.
Як таурин допомагає нам жити довше?
Таурин - це аміносульфонова кислота, яка природним чином міститься в організмі, і, хоча його можна знайти в м’ясі, рибі та яйцях,
За словами лікаря, ви ніколи не отримаєте достатньо» зі свого раціону. Цікаво, що він також є популярним інгредієнтом енергетичних напоїв, таких як Red Bull.
Минулорічні дослідження пов’язали втрату таурину із захворюваннями, пов’язаними зі старінням у людей, і виявили, що додавання добавки таурину уповільнює деякі основні показники старіння, включаючи пошкодження ДНК, дефіцит теломерази, порушення функції мітохондрій і клітинне старіння.
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