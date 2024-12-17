Добавка №1, которая продлит жизнь на 7-8 лет

Врач из Нью-Йорка сообщил, что существует биоактивная лучшая добавка, которая может помочь вам жить дольше, восстанавливая ваше тело вплоть до хромосом.

Какая добавка продлит жизнь

Доктор Азиз, автор будущей книги "Вечная революция", говорит, что таурин имеет много преимуществ для здоровья, главным из которых является то, что он может значительно продлить вашу жизнь.

"Вполне возможно, что это может добавить семь-восемь лет долголетия. Так что это добавка номер один, которую я бы рекомендовал, и я бы рекомендовал 2 грамма в день", - сказал он.

Эта цифра получена из исследования 2023 года, которое показало, что мыши, принимавшие таурин, жили на три-четыре месяца дольше, чем те, которые не принимали ничего.

Это продемонстрировало на 12% увеличение продолжительности жизни для женщин и 10% для мужчин, что эквивалентно семи-восьми годам в переводе на людей.

Как таурин помогает нам жить дольше?

Таурин - это аминосульфоновая кислота, которая естественным образом содержится в организме, и, хотя его можно найти в мясе, рыбе и яйцах,

По словам врача, вы никогда не получите достаточно "из своего рациона. Интересно, что он также является популярным ингредиентом энергетических напитков, таких как Red Bull.

Прошлогодние исследования связали потерю таурина с заболеваниями, связанными со старением у людей, и обнаружили, что добавление добавки таурина замедляет некоторые основные показатели старения, включая повреждение ДНК, дефицит теломеразы, нарушение функции митохондрий и клеточное старение.