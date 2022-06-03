Что добавить в воду при варке, чтобы пельмени получились очень вкусными

Простой кулинарный лайфхак поможет вам сделать пельмени невероятно вкусными и ароматными. Кроме того, блюдо приобретет интересный цвет и весьма аппетитный внешний вид.

Нужно всего лишь сварить их в отваре лука, передает ProstoWay.

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