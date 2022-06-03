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Что добавить в воду при варке, чтобы пельмени получились очень вкусными

Пельмени (freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Простой кулинарный лайфхак поможет вам сделать пельмени невероятно вкусными и ароматными. Кроме того, блюдо приобретет интересный цвет и весьма аппетитный внешний вид.

Нужно всего лишь сварить их в отваре лука, передает ProstoWay.

В какой воде варить пельмени

Замороженные пельмени стоит отправить в отвар, приготовленный на основе луковой шелухи.

Готовится такая жидкость очень просто:

  • Сначала надо залить горстку шелухи литром чистой воды.
  • Снимать отвар с плиты можно уже через 10 минут после начала закипания.
  • После чего нужно подождать еще несколько минут, чтобы настоялась жидкость.
  • Далее луковый отвар следует пропустить через фильтрующую поверхность.
  • На следующем этапе жидкость надо перелить в кастрюлю, а затем добавить к ней поваренную соль.
  • Повторно доводим отвар до кипения, после чего высыпаем пельмени. За несколько минут аппетитное блюдо будет готово.

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