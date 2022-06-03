Що додати в воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними

Простий кулінарний лайфхак допоможе вам зробити пельмені неймовірно смачними і ароматними. Крім того, блюдо придбає цікавий колір і вельми апетитний зовнішній вигляд.

Потрібно всього лише зварити їх у відварі цибулі, передає ProstoWay.

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