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Что добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной: этот ингредиент есть у каждого

Новина українською →
Воскресенье 13 февраля 2022 07:33
Что добавить в творожную запеканку, чтобы она получилась пышной: этот ингредиент есть у каждого Рецепт творожной запеканки (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто хозяйки для того, чтобы творожная запеканка получалась нежной и рыхлой, добавляют в нее муку. Однако, мало кто знает, что такой ингредиент лишь забивает массу и делает ее сухой и калорийной.

На странице "_mary.cooking" в Instagram рассказали, что лучше для основы использовать манку.

Для приготовления творожной запеканки нужны следующие ингредиенты:

  • творог - 500 г;
  • яйца - 2 шт;
  • манная крупа - 2 ст. л;
  • сметана - 2 ст. л;
  • ванильный сахар - 30 г;
  • желток для смазывания;
  • кусочек сливочного масла.

Способ приготовления:

Сначала возьмите сыр и взбейте его блендером. Затем добавьте сахар, яйца, сметану и манную крупу.

После этого взбивайте блендером до однородности. Возьмите стеклянную форму и смажьте ее сливочным маслом. Также посыпьте ее манной крупой.

Далее выложите творожную массу и сверху смажьте желтком.

Все это поставьте в разогретую духовку при температуре 180 градусов, ориентировочно на 50 минут.

Готовность блюда проверьте с помощью деревянной шпажки.

Сверху посыпать сахарной пудрой. Подавать можно со сметаной.

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