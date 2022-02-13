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Що додати у сирну запіканку, щоб вона вийшла пишною: цей інгредієнт є у кожного

Новость на русском →
Неділя 13 лютого 2022 07:33
Що додати у сирну запіканку, щоб вона вийшла пишною: цей інгредієнт є у кожного Рецепт сирної запіканки (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто господині для того, щоб сирна запіканка виходила ніжною і пухкою, додають у неї борошно. Однак, мало хто знає, що такий інгредієнт лише забиває масу і робить її сухою та калорійною.

На сторінці "_mary.cooking" в Instagram розповіли, що краще для основи використати манку.

Для приготування сирної запіканки потрібні такі інгредієнти:

  • кисломолочний сир - 500 г;
  • яйця - 2 шт;
  • манна крупа - 2 ст. л;
  • сметана - 2 ст. л;
  • ванільний цукор - 30 г;
  • жовток для змащування;
  • шматочок вершкового масла.

Спосіб приготування:

Спочатку візьміть сир та збийте його блендером. Потім додайте цукор, яйця, сметану та манну крупу.

Після цього збивайте блендером до однорідності. Візьміть скляну форму та змастіть її вершковим маслом. Також посипте її манною крупою.

Далі викладіть сирну масу та зверху змастіть жовтком.

Все це поставте у розігріту духовку за температури 180 градусів, орієнтовно на 50 хвилин.

Готовність страви перевірте за допомогою дерев'яної шпажки.

Зверху посипати цукровою пудрою. Подавати можна зі сметаною.

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