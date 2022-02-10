Этот десерт уже завоевал весь мир: делаем шоколадную "панна кота" за 5 минут!
Десерт без выпечки - итальянская панна кота успела завоевать весь мир благодаря уникальному вкусу, напоминающему мороженое, и простоте в приготовлении. Предлагаем вам приготовить шоколадный вариант этой вкусности.
Своими секретами поделилась блогер Alina FooDee.
Для панна коты понадобится всего пять минут и четыре ингредиента:
- Шоколад черный 58% - 170 г
- Молоко - 250 г
- Сливки - 250 г
- Желатин быстрорастворимый - 15-20 г (чем больше желатина, тем стабильнее и плотнее десерт) + 100 г молока
- Какао для посыпки
Скриншот: Вот так будет выглядеть наш готовый десерт
Пошаговое приготовление десерта
Залейте желатин молоком и оставьте на 1-2 минуты, чтобы он набух. Потом поставьте миску с желатином в миску большего размера с очень горячей водой. Оставьте на 5 минут, за это время желатин полностью растворится.
Измельчите шоколад. Нагрейте молоко и сливки до горячего состояния, но не кипятите.
Залейте шоколад горячими сливками с молоком. Дождитесь, пока шоколад растопится.
Смажьте форму растительным маслом, чтобы легко достать готовый десерт (подойдет силиконовая форма). Вылейте массу в форму, поставьте в холодильник на 3-4 часа для стабилизации.
Достаньте десерт из формы, посыпьте какао.
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