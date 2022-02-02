Что надо добавить в тесто, чтобы блины получились нежными и не рвались

Так, в этом способе приготовления кроме молока добавляется не очень жирный творог.

Возьмите следующие ингредиенты:

мука из твердых сортов пшеницы - 150 г;

творог 5% - й жирности в брикетах - 200 г;

яйца - 4 шт;

молоко 2,5% - 300 мл;

оливковое масло - 1 ст. л;

сахарозаменитель, соль, ваниль, корица - по своему вкусу.

Способ приготовления:

Сначала сыр взбейте блендером. После этого добавьте яйца, молоко, масло, соль, сахарозаменитель, ваниль, корицу, муку и перемешать. В результате тесто должно получиться, как жидкая сметана, без комочков.

Далее тесто наливайте на разогретую сковородку. Отметим, если сковородка не антипригарная, то перед первым блином надо смазать оливковым маслом.

Блины обжаривайте с обеих сторон.

Блины можно подать с фруктами, ягодами, вареньем, медом, фруктово-ягодным йогуртом, сметаной или творогом.

Рецепт блинов на завтрак (instagram.com/alia_diachenko_pp)

Отметим, чтобы блины не пригорали и сохранили свой вкус и внешний вид, нужно в тесто добавлять обычный крахмал.

Именно в крахмале кроется секрет успешных и очень вкусных, а главное - не пригоревших блинов. Крахмал делает тесто таким по структуре, что оно больше не прилипает даже к не очень хорошей сковородке. Кроме того, с ним блины получаются более пухлыми, румяными и вкусными.