Что надо добавить в тесто, чтобы блины получились нежными и не рвались

Наверное, все любят блины. Такое сладкое и ароматное блюдо - отличный вариант для завтрака или десерта. Однако тут важно проследить за тем, чтобы блины не пригорели, не прилипли и не порвались во время переворачивания.
Идеей приготовления блины поделилась фудблогер "alia_diachenko" в Instagram.
Так, в этом способе приготовления кроме молока добавляется не очень жирный творог.
Возьмите следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала сыр взбейте блендером. После этого добавьте яйца, молоко, масло, соль, сахарозаменитель, ваниль, корицу, муку и перемешать. В результате тесто должно получиться, как жидкая сметана, без комочков.
Далее тесто наливайте на разогретую сковородку. Отметим, если сковородка не антипригарная, то перед первым блином надо смазать оливковым маслом.
Блины обжаривайте с обеих сторон.
Блины можно подать с фруктами, ягодами, вареньем, медом, фруктово-ягодным йогуртом, сметаной или творогом.
Отметим, чтобы блины не пригорали и сохранили свой вкус и внешний вид, нужно в тесто добавлять обычный крахмал.
Именно в крахмале кроется секрет успешных и очень вкусных, а главное - не пригоревших блинов. Крахмал делает тесто таким по структуре, что оно больше не прилипает даже к не очень хорошей сковородке. Кроме того, с ним блины получаются более пухлыми, румяными и вкусными.
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