Що треба додати в тісто, щоб млинці вийшли ніжними та не рвалися

Так, у цьому способі приготування окрім молока додається не дуже жирний кисломолочний сир.

Візьміть наступні інгредієнти:

борошно із твердих сортів пшениці - 150 г;

сир 5%-ї жирності у брикетах - 200 г;

яйця - 4 шт;

молоко 2,5% - 300 мл;

оливкова олія - 1 ст.л;

цукрозамінник, сіль, ваніль, кориця - до свого смаку.

Спосіб приготування:

Спочатку сир збийте блендером. Після цього додайте яйця, молоко, масло, сіль, цукрозамінник, ваніль, корицю, борошно та перемішати. В результаті тісто має вийти, як рідка сметана, без грудочок.

Далі тісто наливайте на розігріту сковорідку. Зазначимо, якщо сковорідка не антипригарна, то перед першим млинцем треба змастити оливковою олією.

Млинці обсмажуйте з обох боків.

Млинці можете подати з фруктами, ягодами, варенням, медом, фруктово-ягідним йогуртом, сметаною або кисломолочним сиром.

Рецепт млинців на сніданок (instagram.com/alia_diachenko_pp)

Зазначимо, щоб млинці не пригорали та зберегли свій смак і зовнішній вигляд, потрібно у тісто додавати звичайний крохмаль.

Саме в крохмалі криється секрет успішних і дуже смачних, а головне - не підгорівших млинців. Крохмаль робить тісто таким по структурі, що воно більше не прилипає навіть до не дуже хорошої сковорідки. Крім того, з ним млинці виходять більш пухкими, рум'яними та смачними.