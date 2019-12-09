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Добаловались: сеть "взорвало" отстранение России от Олимпийских игр

STYLERЖизнь    09.12.2019 - 15:52
Добаловались: сеть "взорвало" отстранение России от Олимпийских игр
Россию отстранило WADA от Олимпийский игр (коллаж: РБК-Украина)

Россия на протяжении четырех лет не сможет со своим флагом участвовать в международных соревнованиях

Россию отстранили от участия в Олимпийских играх и других крупных международных соревнованиях, в частности чемпионатах мира. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в понедельник, 9 декабря. Пользователи соцсетей буквально взорвались восторгом, считая такое наказание справедливым.

Отметим, что своего статуса соответствия лишилось также и Российское антидопинговое агентство РУСАДА, которое не справилось со своими обязанностями по контролю использования допинга российскими спортсменами.

Такое решение было принято единогласно. Стоит отметить, что российские спортсмены все же смогут принять участие в соревнованиях, но без гимна и под нейтральным флагом.

Запрет на право России представлять своих спортсменов на международных соревнованиях будет длиться в течение четырех лет. Такие санкции были введены после скандала с подтасовкой результатов анализов на допинг.

В сети бурно реагируют на новость, считая решение справедливым.

Добаловались: сеть &quot;взорвало&quot; отстранение России от Олимпийских игрДобаловались: сеть &quot;взорвало&quot; отстранение России от Олимпийских игр

Сеть бурно реагирует на отстранение России от Олимпиады (скрин: twitter.com)

Комментаторы уверены, что спорт - не место для допинга, кое-кто считает такое решение слишком мягким.

  • Надо честно играть и показывать результат, а не химкой баловаться.
  • Хорошая, даже отличная новость в начале недели. Вата пробила очередное дно своей тупостью и наглостью. Их необходимо гнать отовсюду, как собак плешивых.

Добаловались: сеть &quot;взорвало&quot; отстранение России от Олимпийских игр

Скрин комментариев

  • Оце масло на груди. Оце приємно чути.
  • По идее - Россия должна сделать альтернативные Олимпийские игры для себя и себе подобных изгоев.
  • Мало! Их надо изолировать так лет на 15! И пусть подмешивают свои анализы!
  • Страна поддерживающая мировой терроризм и олимпийское движение не имеют ничего общего.

Добаловались: сеть &quot;взорвало&quot; отстранение России от Олимпийских игр

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