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Добалувались: мережу "підірвало" відсторонення Росії від Олімпійських ігор

STYLERЖиття    09.12.2019 - 15:52
Добалувались: мережу "підірвало" відсторонення Росії від Олімпійських ігор
Росію відсторонило WADA від Олімпійський ігор (колаж: РБК-Україна)

Росія протягом чотирьох років не зможе зі своїм прапором брати участь у міжнародних змаганнях

Росію відсторонили від участі в Олімпійських іграх та інших великих міжнародних змаганнях, зокрема чемпіонатах світу. Таке рішення було прийнято Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у понеділок, 9 грудня. Користувачі соцмереж буквально вибухнули захопленням, вважаючи таке покарання справедливим.

Зазначимо, що свого статусу відповідності позбулося також і Російське антидопінгове агентство РУСАДА, яке не впоралося зі своїми обов'язками з контролю використання допінгу російськими спортсменами.

Таке рішення було прийнято одноголосно. Варто зазначити, що російські спортсмени все ж зможуть взяти участь у змаганнях, але без гімну і під нейтральним прапором.

Заборона на право Росії представляти своїх спортсменів на міжнародних змаганнях буде тривати протягом чотирьох років. Такі санкції були введені після скандалу з підтасовуванням результатів аналізів на допінг.

У мережі бурхливо реагують на новину, вважаючи рішення справедливим.

Добалувались: мережу &quot;підірвало&quot; відсторонення Росії від Олімпійських ігорДобалувались: мережу &quot;підірвало&quot; відсторонення Росії від Олімпійських ігор

Мережа бурхливо реагує на відсторонення Росії від Олімпіади (скрін: twitter.com)

Коментатори впевнені, що спорт - не місце для допінгу, дехто вважає таке рішення занадто м'яким.

  • Треба чесно грати і показувати результат, а не хімкой балуватися.
  • Хороша, навіть відмінна новина на початку тижня. Вата пробила чергове дно своєю тупістю і нахабством. Їх треба гнати звідусіль, як собак лисих.

Добалувались: мережу &quot;підірвало&quot; відсторонення Росії від Олімпійських ігор

Скрін коментарів

  • Оце масло на груди. Оце приємно чути.
  • За ідеєю - Росія повинна зробити альтернативні Олімпійські ігри для себе і собі подібних ізгоїв.
  • Мало! Їх треба ізолювати так на 15 років! І нехай підмішують свої аналізи!
  • Країна, що підтримує світовий тероризм, і олімпійський рух не мають нічого спільного.

Добалувались: мережу &quot;підірвало&quot; відсторонення Росії від Олімпійських ігор

Скрін коментарів

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