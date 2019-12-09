Добалувались: мережу "підірвало" відсторонення Росії від Олімпійських ігор

Росія протягом чотирьох років не зможе зі своїм прапором брати участь у міжнародних змаганнях
Росію відсторонили від участі в Олімпійських іграх та інших великих міжнародних змаганнях, зокрема чемпіонатах світу. Таке рішення було прийнято Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) у понеділок, 9 грудня. Користувачі соцмереж буквально вибухнули захопленням, вважаючи таке покарання справедливим.
Зазначимо, що свого статусу відповідності позбулося також і Російське антидопінгове агентство РУСАДА, яке не впоралося зі своїми обов'язками з контролю використання допінгу російськими спортсменами.
Таке рішення було прийнято одноголосно. Варто зазначити, що російські спортсмени все ж зможуть взяти участь у змаганнях, але без гімну і під нейтральним прапором.
Заборона на право Росії представляти своїх спортсменів на міжнародних змаганнях буде тривати протягом чотирьох років. Такі санкції були введені після скандалу з підтасовуванням результатів аналізів на допінг.
У мережі бурхливо реагують на новину, вважаючи рішення справедливим.
Мережа бурхливо реагує на відсторонення Росії від Олімпіади (скрін: twitter.com)
Коментатори впевнені, що спорт - не місце для допінгу, дехто вважає таке рішення занадто м'яким.
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