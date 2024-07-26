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"До своєї природи": у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

П'ятниця 26 липня 2024 14:50
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"До своєї природи": у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини У Києві відкрилася виставка "До своєї природи" (фото: WWF-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

У Києві просто неба відкрилася унікальна виставка "До своєї природи" про цінність національного природного та культурного спадку.

РБК-Україна (проєкт Styler) показує фото з виставки, яку організували WWF-Україна у партнерстві з Музеєм Івана Гончара.

Що відомо про виставку "До своєї природи"

Експозицію проєкту складають світлини творів українського народного мистецтва початку XIX - другої половини XX століть з колекції Музею Івана Гончара та сучасні ілюстрації художниці Анастасії Старко, що стали осмисленням теми історичного взаємозв'язку українців з природою через культуру.

Візуальний ряд доповнює легка історія на основі наукових фактів українських дослідників природної та культурної спадщини, а також уривки з архаїчних фольклорних текстів.

Побачити виставку можна відразу у кількох місцях: на Софійській площі (до 28 серпня), на Хрещатику біля КМДА (до 15 вересня) та у вестибюлі станції метро "Золоті ворота" (до 18 серпня).

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

Виставка "До своєї природи" (фото: WWF-Україна)

Навіщо ця виставка?

За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з початку повномасштабної війни було уражено 30% усіх природоохоронних територій в нашій країні. За прогнозами експертів, для відновлення до довоєнного стану вже зараз потрібно 60-80 років.

Водночас за даними Міністерства культури та інформаційної політики України станом на кінець березня 2024 року понад тисячу пам'яток культурної спадщини постраждали внаслідок російської військової агресії.

"Цей проєкт - подорож до пізнання природи через українську культуру, культури через природу, а відтак і самих себе. Виставкою ми прагнемо надихнути глядача до діалогу про українську природу та її місце в ідентичності, нагадати про важливість збереження природного біорізноманіття, особливо під час війни та наголосити про ціну втрат української спадщини, яка є мовчазною жертвою російської військової агресії", - коментує кураторка проєкту Юлія Новосельцева.

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

&quot;До своєї природи&quot;: у Києві відкрилась виставка з любов'ю до української спадщини

Виставка "До своєї природи" (фото: WWF-Україна)

До речі, нещодавно ми розповідали, як книжкові заходи на "Книжковій країні" долучають людей до читання.

А також повідомляли про відкриття виставки "Нескінчена надія" в арт-просторі Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя.

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