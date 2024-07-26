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"До своєї природи": в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

Пятница 26 июля 2024 14:50
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"До своєї природи": в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию В Киеве открылась выставка "До своєї природи" (фото: WWF-Украина)
Автор: Людмила Рябухіна

В Киеве под открытым небом открылась уникальная выставка "До своєї природи" о ценности национального природного и культурного наследия.

РБК-Украина (проект Styler) показывает фото с выставки, организованной WWF-Украиной в партнерстве с Музеем Ивана Гончара.

Что известно о выставке "К своей природе"

Экспозицию проекта составляют фотографии произведений украинского народного искусства начала XIX - второй половины XX веков из коллекции Музея Ивана Гончара и современные иллюстрации художницы Анастасии Старко, которые стали осмыслением темы исторической взаимосвязи украинцев с природой через культуру.

Визуальный ряд дополняет легкая история на основе научных фактов украинских исследователей природного и культурного наследия, а также отрывки из архаических фольклорных текстов.

Увидеть выставку можно сразу в нескольких местах: на Софийской площади (до 28 августа), на Крещатике возле КГГА (до 15 сентября) и в вестибюле станции метро "Золотые ворота" (до 18 августа).

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

Выставка "До своєї природи" (фото: WWF-Украина)

Зачем эта выставка?

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, с начала полномасштабной войны было поражено 30% всех природоохранных территорий в нашей стране. По прогнозам экспертов, для восстановления до довоенного состояния уже сейчас нужно 60-80 лет.

В то же время по данным Министерства культуры и информационной политики Украины на конец марта 2024 года более тысячи памятников культурного наследия пострадали в результате российской военной агрессии.

"Этот проект - путешествие к познанию природы через украинскую культуру, культуры через природу, а затем и самих себя. Выставкой мы стремимся вдохновить зрителя к диалогу об украинской природе и ее месте в идентичности, напомнить о важности сохранения природного биоразнообразия, особенно во время войны и подчеркнуть цену потерь украинского наследия, которая является молчаливой жертвой российской военной агрессии", - комментирует куратор проекта Юлия Новосельцева.

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

&quot;До своєї природи&quot;: в Киеве открылась выставка с любовью к украинскому наследию

Выставка "До своєї природи" (фото: WWF-Украина)

Кстати, недавно мы рассказывали, как книжные мероприятия на "Книжковій країні" приобщают людей к чтению.

А также сообщали про открытие выставки "Нескінчена надія" в арт-пространстве Киевской библиотеки имени Николая Гоголя.

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