ua en ru
Пт, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Нескінчена надія". У Києві покажуть щемливий фотопроєкт про жінок, які чекають зниклих безвісти воїнів

Новость на русском → П'ятниця 12 липня 2024 18:29
"Нескінчена надія". У Києві покажуть щемливий фотопроєкт про жінок, які чекають зниклих безвісти воїнів У Києві стартує виставковий фотопроєкт Наталії Нестеркіної (фото: facebook.com/NAT7228)

15.07.2024

15 липня у арт-просторі Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя стартує виставка-фотопроєкт "Нескінчена надія", присвячений дружинам, матерям, сестрам, родинам українських військових з 30-ї бригади ЗСУ, які зникли безвісти на Бахмутському напрямку.

"Для сімей, чиї близькі вирушили на фронт і не повернулися, кожен день наповнений надією, очікуванням та розпачем. Пошук чоловіків і синів стає для них найважливішим завданням. Надія, страх, відчай і бажання дізнатися правду - все це супроводжує їх щодня", - йдеться у описі виставки.

&quot;Нескінчена надія&quot;. У Києві покажуть щемливий фотопроєкт про жінок, які чекають зниклих безвісти воїнів

У Києві відбудеться виставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)

Герої фотопроєкту - дружини, сестри, матері і діти військових 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Збройних сил України.

Вони воювали на бахмутському напрямку з угрупованнями "вагнера".

В результаті боїв зникло безвісти понад 300 людей з бригади.

"Історії цих жінок - це частина масштабних гуманітарних викликів, із якими стикається Україна за умов війни", - говорить організаторка виставки, дипломант міжнародних фотоконкурсів, яка документує злочини агресора на деокупованих територіях, Наталія Нестеркіна (Сучок).

Виставка проходитиме до 7 серпня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 18:45 (субота і неділя - вихідні). Вхід на неї - вільний.

&quot;Нескінчена надія&quot;. У Києві покажуть щемливий фотопроєкт про жінок, які чекають зниклих безвісти воїнів

У Києві відбудеться виставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Выставки
STYLER
Монатік потрапив у гучний скандал: виступив на пишному весіллі в Італії на одній сцені з Галкіним
Монатік потрапив у гучний скандал: виступив на пишному весіллі в Італії на одній сцені з Галкіним