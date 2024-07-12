"Нескінчена надія". У Києві покажуть щемливий фотопроєкт про жінок, які чекають зниклих безвісти воїнів

15.07.2024

15 липня у арт-просторі Київської бібліотеки імені Миколи Гоголя стартує виставка-фотопроєкт "Нескінчена надія", присвячений дружинам, матерям, сестрам, родинам українських військових з 30-ї бригади ЗСУ, які зникли безвісти на Бахмутському напрямку.

"Для сімей, чиї близькі вирушили на фронт і не повернулися, кожен день наповнений надією, очікуванням та розпачем. Пошук чоловіків і синів стає для них найважливішим завданням. Надія, страх, відчай і бажання дізнатися правду - все це супроводжує їх щодня", - йдеться у описі виставки.

У Києві відбудеться виставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)

Герої фотопроєкту - дружини, сестри, матері і діти військових 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького Збройних сил України.

Вони воювали на бахмутському напрямку з угрупованнями "вагнера".

В результаті боїв зникло безвісти понад 300 людей з бригади.

"Історії цих жінок - це частина масштабних гуманітарних викликів, із якими стикається Україна за умов війни", - говорить організаторка виставки, дипломант міжнародних фотоконкурсів, яка документує злочини агресора на деокупованих територіях, Наталія Нестеркіна (Сучок).

Виставка проходитиме до 7 серпня з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 18:45 (субота і неділя - вихідні). Вхід на неї - вільний.

У Києві відбудеться виставка "Нескінчена надія" (фото: facebook.com/NAT7228)