UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"До мурашек": дочь Юрия Ткача в слезах спела известную песню и растрогала сеть

Дочь Юрия Ткача спела песню (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Дочь звезды студии "Квартал 95" Юрия Ткача Елизавета растрогала пользователей исполнением песни "Біля Толополі" группы Enej.

Видео в Instagram опубликовала жена юмориста.

На ролике девочка сидя на заднем сиденье машины в слезах поет песню.

Отметим, Лиза спела кавер молодого певца SHUMEI, версия его трека сейчас очень популярна в сети.

Также Виктория Ткач призналась, что плакала вместе с девочкой.

"Мам, эта песня о том, что многие мамы остались без своих сыновей. А они же просто защищают нас...". А потом я плакала вместе с ней. Потому что понимаю, что наши дети чувствуют боль, которую не должны были бы знать вообще в своей жизни. Они сейчас особенно уязвимы, чутки и полны взрослыми ощущениями. Делайте все, что от вас зависит, чтобы ваш ребенок улыбалась!!! Каждый день, каждую минуту. Они наше будущее, а будущее должно быть наполнено счастьем и улыбками", - написала она.

Пользователи в комментариях пишут, что маленькие дети не должны страдать и плакать, ведь они ни в чем не виноваты.

  • Мурашки и слезы;
  • Я плачу, какая она у вас хорошая девочка;
  • Почему они должны плакать? За что?;
  • Как это тяжело смотреть, когда они все понимают;
  • До мурашек;
  • Лиза все понимает, это очень важно;
  • Наши дети такие маленькие, и одновременно такие взрослые;
  • Невыносимо видеть деток, понимающих, что сейчас происходит война. Она совсем не нужна никому.

Ранее мы сообщали, что юморист Юрий Ткач рассказал историю эвакуации свои семьи.

Также мы писали, что жена Ткача рассказала, как спасала дочь от российских ракет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юрий Ткач