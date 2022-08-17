"До мурашек": дочь Юрия Ткача в слезах спела известную песню и растрогала сеть

На ролике девочка сидя на заднем сиденье машины в слезах поет песню.

Отметим, Лиза спела кавер молодого певца SHUMEI, версия его трека сейчас очень популярна в сети.

Также Виктория Ткач призналась, что плакала вместе с девочкой.

"Мам, эта песня о том, что многие мамы остались без своих сыновей. А они же просто защищают нас...". А потом я плакала вместе с ней. Потому что понимаю, что наши дети чувствуют боль, которую не должны были бы знать вообще в своей жизни. Они сейчас особенно уязвимы, чутки и полны взрослыми ощущениями. Делайте все, что от вас зависит, чтобы ваш ребенок улыбалась!!! Каждый день, каждую минуту. Они наше будущее, а будущее должно быть наполнено счастьем и улыбками", - написала она.

Пользователи в комментариях пишут, что маленькие дети не должны страдать и плакать, ведь они ни в чем не виноваты.