Юморист Юрий Ткач доверил историю эвакуации свои семьи

Российская ракета разорвалась неподалеку и очень напугала маленькую Лизу, дочь известного украинского юмориста Юрия Ткача. После этого отец решил эвакуировать семью, а сам вернулся к важным делам.

Юрий записывал свою историю на Пасху и надеялся, что хотя бы в большой праздник русские перестанут стрелять. Но этого не произошло. Артист уверен, что ни один житель нашей страны не ожидал того, что происходит сейчас.

"Настроение идет волнами. Иногда бывает, что очень сильно накрывает. Но держишь себя в руках. Говоришь себе, что тебя так не накрывает, как тех людей, которые сейчас защищают Украину", - делится Юрий Ткач.

Артист вывозил в безопасность жену с ребенком и собакой, друзей и родственников. Остановились в Виннице. Но в первую же ночь всего в двух километрах от них произошел страшный взрыв. А на следующий день обстреляли телебашню. Это была последняя капля для маленькой Лизы. Увидев, что ребенок в шоковом состоянии, Юрий и его жена поняли - надо ее увезти. Женщина с ребенком находятся в Болгарии, отец же остался дома. Он стремится сохранять оптимизм и верить в лучшее для Украины.

"Надо держаться, надо идти дальше. Все у нас получится, все будет хорошо. Победа скоро будет за нами", - говорит Юрий.

Свою историю Юрий Ткач доверил музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова. Это крупнейший в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея уже насчитывает более 20 тысяч историй.

Расскажите свою историю! Сделать это можно так:

- напишите вашу историю на собственной Facebook-странице с хештегами #Голоси_Мирних #розкажіть_свою_історію и пригласите друзей и родных присоединиться;

- посетите портал музея и нажмите "Рассказать историю";

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