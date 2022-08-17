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"До мурашок": донька Юрія Ткача у сльозах заспівала відому пісню та розчулила мережу

Донька Юрія Ткача заспівала пісню (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Донька зірки студії "Квартал 95" Юрія Ткача Єлизавета розчулила користувачів виконанням пісні "Біля Тополі" гурту Enej.

Відео в Instagram опублікувала дружина гумориста.

На ролику дівчинка сидячи на задньому сидінні машини у сльозах співає пісню.

Зазначимо, Ліза заспівала кавер молодого співака SHUMEI, версія його треку зараз дуже популярна у мережі.

Також Вікторія Ткач зізналася, що плакала разом з дівчинкою.

"Мам, ця пісня про те, що багато мам залишились без своїх синів. А вони ж просто захищають нас…". А потім я плакала разом з нею. Бо розумію, що наші діти відчувають біль, який не мали б знати взагалі у своєму житті. Вони зараз особливо вразливі, чуйні й сповнені дорослими відчуттями. Робіть все, що від вас залежить, аби ваша дитина усміхалась!!! Кожного дня, кожної хвилини. Вони наше майбутнє, а майбутнє має бути сповнене щастям і усмішками", - написала вона.

Користувачі у коментарях пишуть, що маленькі діти не повинні страждати та плакати, адже вони ні в чому не винні.

  • Мурашки і сльози;
  • Я плачу, яка вона у вас хороша дівчинка;
  • Чому вони мають плакати? За що?;
  • Як це тяжко дивитися, коли вони все розуміють;
  • До мурашок;
  • Ліза все розуміє, це дуже важливо;
  • Наші діти такі маленькі, та водночас такі дорослі;
  • Нестерпно бачити діток, які розуміють, що зараз відбувається війна. Вона зовсім не потрібна нікому.

Раніше ми повідомляли, що гуморист Юрій Ткач розповів історію евакуації свої родини.

Також ми писали, що дружина Ткача розповіла, як рятувала доньку від російських ракет.

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Юрий Ткач