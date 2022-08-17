"До мурашок": донька Юрія Ткача у сльозах заспівала відому пісню та розчулила мережу

На ролику дівчинка сидячи на задньому сидінні машини у сльозах співає пісню.

Зазначимо, Ліза заспівала кавер молодого співака SHUMEI, версія його треку зараз дуже популярна у мережі.

Також Вікторія Ткач зізналася, що плакала разом з дівчинкою.

"Мам, ця пісня про те, що багато мам залишились без своїх синів. А вони ж просто захищають нас…". А потім я плакала разом з нею. Бо розумію, що наші діти відчувають біль, який не мали б знати взагалі у своєму житті. Вони зараз особливо вразливі, чуйні й сповнені дорослими відчуттями. Робіть все, що від вас залежить, аби ваша дитина усміхалась!!! Кожного дня, кожної хвилини. Вони наше майбутнє, а майбутнє має бути сповнене щастям і усмішками", - написала вона.

Користувачі у коментарях пишуть, що маленькі діти не повинні страждати та плакати, адже вони ні в чому не винні.