Того дня святкувала 19-річчя: у Дніпрі дівчина залишилися без ока через удар РФ по будинку

Російські війська завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Дніпрі. Внаслідок цього важкі поранення отримала 19-річна дівчина з Луганської області, студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Анна Котова.
Про це повідомила подруга дівчини Тетяна Зінцова в Instagram.
У день атаки, 14 січня, Анна святкувала своє 19-річчя. Дівчину дістали з-під завалів, вона дивом вижила.
Внаслідок ракетного удару дівчина отримала серйозні травми, лікарі, на жаль, видалили їй око. Наразі дівчина перебуває в реанімації.
"Рятуючи життя Анні, лікарі не змогли зберегти одне око та видалили його, за друге прийдеться боротися після стабілізації основного стану, також у дівчини численні забої та черепно-мозкова травма", - написала Тетяна Зінцова.
Дівчина також додала, що Анна проживала у Дніпрі без родичів, у неї у місті є лише хлопець.
Також про те, що Анна Котова наразі перебуває у реанімації, повідомив у Telegram і Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА, звідки родом дівчина.
"Наша переселенка перебуває наразі у лікарні Дніпра, у реанімації, стан важкий. Зараз справа за лікарями, дівчина отримує всю необхідну допомогу. На жаль, Анна, саме так звати дівчину, перебувала у Дніпрі сама, без родичів, тож ми зробимо все, аби допомогти їй", - написав Гайдай.
Окрім того, збір коштів для Анни зупинено. Дівчину переводять на лікування до Польщі.
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