В тот день праздновала 19-летие: в Днепре девушка осталась без глаза из-за удара РФ по дому

В каком состоянии девушка

В день атаки, 14 января, Анна праздновала свое 19-летие. Девушку достали из-под завалов, она чудом выжила.

В результате ракетного удара девушка получила серьезные травмы, врачи, к сожалению, удалили ей глаз. В настоящее время девушка находится в реанимации.

"Спасая жизнь Анне, врачи не смогли сохранить один глаз и удалили его, за другой придется бороться после стабилизации основного состояния, также у девушки многочисленные ушибы и черепно-мозговая травма", - написала Татьяна Зинцова.

Анна Котова пострадала в результате атаки РФ в Днепре (instagram.com/tatyana_zintsova)

Девушка также добавила, что Анна проживала в Днепре без родственников, у нее в городе есть только парень.

Также о том, что Анна Котова находится в реанимации, сообщил в Telegram и Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА, откуда родом девушка.

"Наша переселенка находится сейчас в больнице Днепра, в реанимации, состояние тяжелое. Сейчас дело за врачами, девушка получает всю необходимую помощь. К сожалению, Анна, именно так зовут девушку, находилась в Днепре сама, без родственников, поэтому мы сделаем все, чтобы помочь ей", - написал Гайдай.

Кроме того, сбор средств для Анны остановлен. Девушку переводят на лечение в Польшу.