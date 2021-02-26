Ни дня без морозов: синоптики огорчили прогнозом на март

Народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз на первую неделю марта. Он считает, что весна "стартует" с минусовыми температурами.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около нуля градусов, а с 3 по 7 марта - до 5-7 градусов мороза", - прогнозирует Горбань.

Ресурс Gismeteo показал график температуры и осадков на первый месяц весны. Судя по прогнозу для Киева, март ожидается холодным. А ночные морозы будут атаковать нас целый месяц.

Осадков в столице будет умерено, но даже в середине месяца возможен мокрый снег. Дневная температура ожидается максимум +7 градусов.

Погода в Киеве, прогноз на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается 0... +6 тепла, в Крыму до +3 тепла, что близко к средним многолетним значениям.

"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - добавили синоптики.