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Ни дня без морозов: синоптики огорчили прогнозом на март

Автор: Светлана Мащенко

Синоптики дали новый прогноз погоды на март в Украине. Судя по нему, первый месяц весны не принесет особого тепла, а ночные морозы задержатся еще надолго.

О погоде в Украине в марте рассказали Леонид Горбань, синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз на первую неделю марта. Он считает, что весна "стартует" с минусовыми температурами.

"Первые семь дней марта ожидаются минусовые температуры: 1 и 2 марта будет около нуля градусов, а с 3 по 7 марта - до 5-7 градусов мороза", - прогнозирует Горбань.

Ресурс Gismeteo показал график температуры и осадков на первый месяц весны. Судя по прогнозу для Киева, март ожидается холодным. А ночные морозы будут атаковать нас целый месяц.

Осадков в столице будет умерено, но даже в середине месяца возможен мокрый снег. Дневная температура ожидается максимум +7 градусов.

Погода в Киеве, прогноз на месяц (скрин: gismeteo.ua)

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура предполагается 0... +6 тепла, в Крыму до +3 тепла, что близко к средним многолетним значениям.

"Месячное количество осадков ожидается 26-50 мм, в горных районах 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений", - добавили синоптики.

Тем временем сегодняшний день, 26 февраля, самый теплый в ближайшей перспективе. Но на выходных синоптики обещают похолодание и дожди с мокрым снегом.

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