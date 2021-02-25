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В Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали дату

Новина українською → Четверг 25 февраля 2021 13:51
В Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали дату Погода в Украине принесет новое похолодание (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в последние дни февраля принесет новую волну похолодания и осадков в виде дождей с мокрым снегом. Испортится синоптическая ситуация уже 27-28 февраля, а вот пятница, 26-го порадует рекордным теплом. Завтра Украина станет одной из самых теплых стран в Европе.

Прогнозом на ближайшие дни поделились синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

"Температура воздуха 26-го февраля в течение дня в западной ее части будет достигать +10+16 градусов! На остальной территории также воробьям можно весело чирикать, ожидается +7+12 градусов", - пишет Диденко.

А вот на Востоке и северо-востоке Украины днем будет +5... +9 градусов.

Ночью по всей стране все еще ожидается небольшой мороз, осадки в пятницу маловероятны, прогнозирует Диденко.

Немного испортит "весеннюю картинку" порывистый некомфортный ветер.

В Киеве завтра осадки маловероятны, временами будет солнечно. Однако западный ветер будет задувать за воротник. Днем в столице предполагается около +10 градусов.

"Обязательно используйте завтрашнюю пятницу для прогулки - потому что уже в субботу-воскресенье придут осадки и похолодает", - резюмировала Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра также прогнозируют, что похолодание с осадками придет в страну уже 27-28 февраля. А пятница, 26 числа будет рекордно теплой и солнечной.

В Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали датуВ Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали датуВ Украину движется новая волна похолодания: синоптики назвали дату

Погода в Украине, прогноз на 26-28 февраля (скрин: meteo.gov.ua)

К слову, недавно метеоролог Вазира Мартазинова рассказала, что будет с климатом в Украине в ближайшие пять лет.

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