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Ні дня без морозів: синоптики засмутили прогнозом на березень

Автор: Світлана Мащенко

Синоптики дали новий прогноз погоди на березень в Україні. Судячи з нього, перший місяць весни не принесе особливого тепла, а нічні морози затримаються ще надовго.

Про погоду в Україні в березні розповіли Леонід Горбань, синоптики Українського гідрометцентру і Gismeteo.

Народний синоптик Леонід Горбань уточнив прогноз на перший тиждень березня. Він вважає, що весна "стартує" з мінусовими температурами.

"Перші сім днів березня очікуються мінусові температури: 1 і 2 березня буде близько нуля градусів, а з 3 по 7 березня - до 5-7 градусів морозу", - прогнозує Горбань.

Ресурс Gismeteo показав графік температури і опадів на перший місяць весни. Судячи з прогнозу для Києва, березень очікується холодним. А нічні морози будуть атакувати нас цілий місяць.

Опадів у столиці буде помірно, але навіть в середині місяця можливий мокрий сніг. Денна температура очікується максимум +7 градусів.

Погода у Києві, прогноз на місяць (скрін: gismeteo.ua)

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура передбачається 0... +6 тепла, в Криму до +3 тепла, що близько до середніх багаторічних значень.

"Місячна кількість опадів очікується 26-50 мм, в гірських районах 40-85 мм, що в межах середніх багаторічних значень", - додали синоптики.

Тим часом сьогодні, 26 лютого, найтепліший день у найближчій перспективі. Але на вихідних синоптики обіцяють похолодання і дощі з мокрим снігом.

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