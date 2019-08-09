Ни дня без дождя! Какие области Украины на выходных пострадают от непогоды

Погода в Украине на выходных ожидается благоприятная, однако некоторые области страны могут пострадать от сильного штормового ветра и кратковременных дождей с грозами. Об этом предупредила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода на выходных будет теплой, местами даже жаркой. Локальные грозовые дожди и сильные ветер ожидаются на востоке и северо-востоке страны.

"На выходных нас ждет прекрасная летняя погода. 10 августа антициклон обусловит везде солнце и комфортную температуру воздуха, +24 +29 градусов. Разве что в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях – локальные грозовые дожди. На Востоке может быть порывистый ветер. 11 августа температура воздуха немного повысится, +26 +32 градуса. В воскресенье в большинстве областей также будет преобладать солнечная погода", - рассказала синоптик и предупредила, что осадки все-таки ожидаются.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

"Однако держим фасон – ни дня без дождя! В западных и северных областях есть вероятность кратковременных дождей и гроз. Но солнца будет больше", - отметила Диденко.

В Киеве на выходных будет сухо и солнечно, небольшая кратковременная гроза возможна только в воскресенье.

"В Киеве 10 августа – сухо, солнечно, +25 градусов. Почти идеальная погода. 11 августа в столице днем вероятность кратковременного дождя с грозой, +27 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптик предупредила о погодных качелях в течении ближайшей недели.

А также рассказывали о том, что синоптики напугали прогнозом погоды и спрогнозировали жару до +35 градусов.