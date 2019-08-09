В Украине сегодня похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и восточных, а также южных и северных областях сегодня дожди и грозы

Погода в Украине 9 августа ухудшится во всех областях, синоптики предупреждают о дождях и грозах и температуре воздуха, которая упадет до +24. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных и восточных, а также южных и северных областях сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +24+29, ночью ожидается +13+17.

На юге страны температура воздуха достигнет +31, там тоже ожидаются дожди. В центральных областях дожди и грозы. Однако, в Крыму и Крымской области сегодня переменная облачность, температура воздуха поднимется до +31.

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, в Киеве сегодня тоже дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +25+27, ночью ожидается +16+18.