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Над "ДНР" запустили огромный флаг Украины: фото и видео поздравления от волонтеров

Автор: Styler

В воскресенье, 6 декабря, волонтеры решили поздравить украинцев с Днем вооруженных сил, и запустили с помощью шаров большой флаг Украины в сторону оккупированной Горловки.

Изначально флаг Украины планировалось запустить в сторону Донецка, но поломка автомобиля внесла свои коррективы. Об этом рассказал волонтер Влад Иванов на своей странице в Facebook.

Волонтеры запустили в сторону Горловки флаг Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)

Украинские волонтеры также прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлением ко Дню вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуется 6 декабря.

Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)

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Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (видео: YouTube)

Пользователи сети прокомментировали поступок волонтеров.

  • Горжусь вашим поступком! Поздравляю с праздником!
  • Молодцы!!! Благодарим вас и гордимся!!!
  • Огромное спасибо всем!
  • Поздравляю и спасибо!
  • Победим!
  • Влад, спасибо! С праздником! Настоящим героям слава!
  • Мои поздравления с праздником! Горжусь вами! Донбасс - это Украина! Слава Украине! Слава ВСУ!
  • Молодцы. Поздравляю с праздником;
  • Поздравляю с праздником, будьте здоровы и счастливы.

Стоит отметить, что Lite собрал самые искренние, трогательные и красивые поздравления с Днем вооруженных сил Украины.

Напомним, в День независимости Украины, 24 августа, активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо над Донецком огромный флаг. В небо запустили 50 шаров синего и желтого цвета, к которым кроме флага прикрепили листовки с поздравлениями.

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