Над "ДНР" запустили огромный флаг Украины: фото и видео поздравления от волонтеров

В воскресенье, 6 декабря, волонтеры решили поздравить украинцев с Днем вооруженных сил, и запустили с помощью шаров большой флаг Украины в сторону оккупированной Горловки.
Изначально флаг Украины планировалось запустить в сторону Донецка, но поломка автомобиля внесла свои коррективы. Об этом рассказал волонтер Влад Иванов на своей странице в Facebook.
Волонтеры запустили в сторону Горловки флаг Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)
Украинские волонтеры также прикрепили 10 тысяч открыток с поздравлением ко Дню вооруженных сил Украины, который ежегодно празднуется 6 декабря.
Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (фото: facebook.com/Влад Иванов)
Волонтеры поздравили "ДНР" с Днем вооруженных сил Украины (видео: YouTube)
Пользователи сети прокомментировали поступок волонтеров.
Стоит отметить, что Lite собрал самые искренние, трогательные и красивые поздравления с Днем вооруженных сил Украины.
Напомним, в День независимости Украины, 24 августа, активисты и волонтеры Бахмута запустили в небо над Донецком огромный флаг. В небо запустили 50 шаров синего и желтого цвета, к которым кроме флага прикрепили листовки с поздравлениями.