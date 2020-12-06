Над "ДНР" запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів

У неділю, 6 грудня, волонтери вирішили привітати українців із Днем збройних сил, і запустили за допомогою кульок великий прапор України в бік окупованої Горлівки.
Спочатку прапор України планувалося запустити в бік Донецька, але поломка автомобіля внесла свої корективи. Про це розповів волонтер Влад Іванов на своїй сторінці в Facebook.
Волонтери запустили в бік Горлівки прапор України (фото: facebook.com/Влад Іванов)
Українські волонтери також прикріпили 10 тисяч листівок з привітанням до Дня збройних сил України, який щорічно святкується 6 грудня.
Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (фото: facebook.com/Влад Іванов)
Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (відео: YouTube)
Користувачі мережі прокоментували вчинок волонтерів.
Варто зазначити, що Lite зібрав щирі, зворушливі і гарні поздоровлення з Днем збройних сил України.
Нагадаємо, в День незалежності України, 24 серпня, активісти та волонтери Бахмута запустили в небо над Донецьком величезний прапор. В небо запустили 50 кульок синього і жовтого кольору, до яких крім прапора прикріпили листівки з привітаннями.