Над "ДНР" запустили величезний прапор України: фото і відео привітання від волонтерів

У неділю, 6 грудня, волонтери вирішили привітати українців із Днем збройних сил, і запустили за допомогою кульок великий прапор України в бік окупованої Горлівки.

Спочатку прапор України планувалося запустити в бік Донецька, але поломка автомобіля внесла свої корективи. Про це розповів волонтер Влад Іванов на своїй сторінці в Facebook.

Волонтери запустили в бік Горлівки прапор України (фото: facebook.com/Влад Іванов)

Українські волонтери також прикріпили 10 тисяч листівок з привітанням до Дня збройних сил України, який щорічно святкується 6 грудня.

Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (фото: facebook.com/Влад Іванов)

Волонтери привітали "ДНР" з Днем збройних сил України (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували вчинок волонтерів.

Пишаюся вашим вчинком! Вітаю зі святом!

Молодці!!! Дякуємо і пишаємося!!!

Величезне спасибі всім!

Вітаю і дякую!

Переможемо!

Влад, спасибі! Зі святом! Справжнім героям слава!

Мої вітання зі святом! Пишаюся вами! Донбас - це Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ!

Молодці. Вітаю зі святом;

Вітаю зі святом, будьте здорові і щасливі.

Варто зазначити, що Lite зібрав щирі, зворушливі і гарні поздоровлення з Днем збройних сил України.

Нагадаємо, в День незалежності України, 24 серпня, активісти та волонтери Бахмута запустили в небо над Донецьком величезний прапор. В небо запустили 50 кульок синього і жовтого кольору, до яких крім прапора прикріпили листівки з привітаннями.