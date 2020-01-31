В "ДНР" таинственным образом исчезли освобожденные террористы: не доехали

В "ДНР" таинственным образом не доехали террористы, которых месяц назад освободили в рамках обмена пленными. Эти люди по странным обстоятельствам не доехали до места назначения. К слову, в списках освобожденных боевиков было 124 человека, но на оккупированный Донбасс приехали только 122. На эту значительную деталь обратил внимание блогер из Донецка Макс Баринов.

На территории оккупантов ходят слухи, что освобожденных из "украинского плена" на "родине" пытают. Также в местных соцсетях пишут, что бывших пленников якобы вербует СБУ.

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"Все покрыто мраком и тщательно скрывается. Известно, что освободили 124 человека, а въехало 122. Куда пропали двое – неизвестно. В местных Telegram-каналах пишут, что домой их не отпускают из-за проверок по поводу возможной вербовки Службой безопасности Украины. Также им запрещено встречаться с родственниками и принимать какие-либо передачи. В "ДНР" ширятся слухи, что освобожденных пытают", – сообщил блогер "Обозревателю".

Напомним, что обмен пленными на Донбассе 29 декабря был проведен по формуле 123 от украинской стороны и 76 от боевиков "Л/ДНР".