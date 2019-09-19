Приехала в гости к родственникам: ФСБ пыталась завербовать украинку под Луганском

На Донбассе ФСБ России пыталась завербовать украинку (коллаж: РБК-Украина)

Попытки ФСБ "обратить" украинку на свою сторону не увенчались успехом

В Станице Луганская российская ФСБ пыталась завербовать украинку, которая пересекла линию разграничения, чтобы навестить родственников. Вернувшись из так называемой "ЛНР", женщина обратилась в Службу безопасности Украины. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Известно, что сотрудники ФСБ применяли угрозы и шантаж к жительнице Хмельницкого. Российские силовики требовали, чтобы украинка передавала России данные о военных объектах в своем регионе.

Женщину поджидали возле коридора через линию разграничения, когда та возвращалась с оккупированных территорий.

На Донбассе ФСБ России пыталась завербовать украинку (фото: facebook.com)

Когда она вернулась на подконтрольную Украине территорию, обратилась в СБУ и в деталях рассказала о контакте с вражескими спецслужбами.

Стоит отметить, что суд признал жительницу Хмельницкого невиновной и не стал привлекать к ответственности за контакт с ФСБ. Если бы женщина согласилась выполнять задания иностранной разведки, то ей бы грозил срок за госизмену, а это до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в городе Покровск Донецкой области активисты поймали пьяного любителя "русского мира", на котором красовалась футболка с символикой "ДНР".