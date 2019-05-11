"ДНР" оскандалилася з відомим нацистом "Безсмертному полку"

Так звана "Донецька Народна Республіка" потрапила в скандал через нациста
"Безсмертний полк" пройшов на території "ДНР" зі скандалом. 9 травня в одній колоні з ветеранами козаки йшли з прапорами відомого колаборанта Петра Краснова, який воював на боці нацистської Німеччини. Про це розповів журналіст Денис Казанський у своєму відеоблозі.
При цьому Казанський підкреслив, що Росія часто звинувачує українців не в тих героїв, хоча самі за собою нічого не помічають.
"Ми тут бачимо класичний приклад подвійних стандартів, бачимо, як росіяни та їхні союзники з "Л/ДНР" займаються тим же самим, що вони критикують українців, за що вони ненавидять українців. Вони постійно розповідають, що в Україні відбувається реабілітація фашистських колабораціоністів", - сказав журналіст.
"Безсмертний полк" в "ДНР" потрапив у скандал через нациста (відео: YouTube/Denis Kazanskyi)
Варто зазначити, що Петро Краснов був розстріляний в 1947 році за боротьбу проти Радянського Союзу.
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, що активісти "Безсмертного полку" у футболках "ДНР" напали на українців Лісабоні.
Раніше повідомлялося про те, що у Харкові учасники акції "Безсмертний полк" назвали Україну придуманої країною.