ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "ДНР" опозорились новым фейком о ВСУ: сеть взорвалась от смеха

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 12:22
В "ДНР" опозорились новым фейком о ВСУ: сеть взорвалась от смеха
В "ДНР" выдали новый фейк (Коллаж РБК-Украина)

Террористы придумали новую небылицу о воинах украинской армии

В "ДНР" разродились еще одним нелепым и глупым фейком о бойцах ВСУ. По словам террористов, украинские военные убили инвалида 1994 года рождения на Донбассе ради его пенсии. Боевики также написали, что украинцы расстреляли парня. Эта небылица появилась на одном из аккаунтов в Twitter сепаратистов.

В &quot;ДНР&quot; опозорились новым фейком о ВСУ: сеть взорвалась от смеха

Скриншот поста (twitter.com/donbasssegodnya)

После такого "заявления" сеть взорвалась комментариями от пользователей. Украинцы пишут, что "это полный бред". Люди отмечают, что у украинских военных зарплата в 30 раз больше, чем у инвалида в данном фейке.

  • Что за бред вы несете? У украинских военных зарплата раз в 30 больше, чем его пенсия.
  • Это вам рассказал распятый мальчик в трусиках или плачущая корова?
  • Что за чудь?
  • Это вам распятый мальчик рассказал?

В &quot;ДНР&quot; опозорились новым фейком о ВСУ: сеть взорвалась от смеха

Как мы ранее писали, в Донецке установили памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого подорвали 31 августа в прошлом году. В сети поднял на смех бюст, установленный террористу и сошлись во мнении, что он похож на Иосифа Кобзона.

Читайте также, боевики "ДНР" отличились новым нелепым фейком о захвате украинских территорий. Об этом оповестил одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов.

Угрожал "милицией": в Донецкой области активисты поймали любителя "русского мира"(видео) Так горят БМП террористов: в сети показали, как ВСУ разгромили технику "ДНР" с трех выстрелов
Новости Украины ДНРфейк
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь