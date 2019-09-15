В "ДНР" опозорились новым фейком о ВСУ: сеть взорвалась от смеха

В "ДНР" выдали новый фейк (Коллаж РБК-Украина)

Террористы придумали новую небылицу о воинах украинской армии

В "ДНР" разродились еще одним нелепым и глупым фейком о бойцах ВСУ. По словам террористов, украинские военные убили инвалида 1994 года рождения на Донбассе ради его пенсии. Боевики также написали, что украинцы расстреляли парня. Эта небылица появилась на одном из аккаунтов в Twitter сепаратистов.

Скриншот поста (twitter.com/donbasssegodnya)

После такого "заявления" сеть взорвалась комментариями от пользователей. Украинцы пишут, что "это полный бред". Люди отмечают, что у украинских военных зарплата в 30 раз больше, чем у инвалида в данном фейке.

Что за бред вы несете? У украинских военных зарплата раз в 30 больше, чем его пенсия.

Это вам рассказал распятый мальчик в трусиках или плачущая корова?

Что за чудь?

Это вам распятый мальчик рассказал?

Как мы ранее писали, в Донецке установили памятник главарю "ДНР" Александру Захарченко, которого подорвали 31 августа в прошлом году. В сети поднял на смех бюст, установленный террористу и сошлись во мнении, что он похож на Иосифа Кобзона.

Читайте также, боевики "ДНР" отличились новым нелепым фейком о захвате украинских территорий. Об этом оповестил одиозный террорист, "начальник пресс-службы народной милиции ДНР" Даниил Бессонов.