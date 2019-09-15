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У "ДНР" зганьбилися новим фейком про ЗСУ: мережа вибухнула від сміху

STYLERЖиття    15.09.2019 - 12:22
У "ДНР" зганьбилися новим фейком про ЗСУ: мережа вибухнула від сміху
У "ДНР" видали новий фейк (Колаж РБК-Україна)

Терористи придумали нову небилицю про воїнів української армії

"ДНР" розродилися ще одним безглуздим і дурним фейком про бійців ВСУ. За словами терористів, українські військові вбили інваліда 1994 року народження на Донбасі заради його пенсії. Бойовики також написали, що українці розстріляли хлопця. Ця нісенітниця з'явилася на одному з акаунтів у Twitter сепаратистів.

У &quot;ДНР&quot; зганьбилися новим фейком про ЗСУ: мережа вибухнула від сміху

Скріншот поста (twitter.com/donbasssegodnya)

Після такої "заяви" мережа вибухнула коментарями від користувачів. Українці пишуть, що "це повна маячня". Люди зазначають, що в українських військових зарплата в 30 разів більше, ніж у інваліда в даному фейку.

  • Що за маячню ви несете? В українських військових зарплата раз на 30 більше, ніж його пенсія.
  • Це вам розповів розп'ятий хлопчик в трусиках або плакуча корова?
  • Що за чудь?
  • Це вам розп'ятий хлопчик розповів?

У &quot;ДНР&quot; зганьбилися новим фейком про ЗСУ: мережа вибухнула від сміху

Як ми раніше писали, у Донецьку встановили пам'ятник ватажку "ДНР" Олександру Захарченко, якого підірвали 31 серпня минулого року. У мережі підняли на сміх бюст, встановлений терористові і зійшлися на думці, що він схожий на Йосипа Кобзона.

Читайте також, бойовики "ДНР" відзначилися новим безглуздим фейком про захоплення українських територій. Про це сповістив одіозний терорист, "начальник прес-служби народної міліції ДНР" Данило Безсонов.

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