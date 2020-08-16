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Ни с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под Ростовом

Ростов, Воскресенье 16 августа 2020 17:16
Ни с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под Ростовом
Под Ростовом показали кладбище военной техники (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")
Автор: Styler

В сети появились фото кладбища военной техники под Ростовом

Возле села Синявское Ростовской области Российской Федерации обнаружили огромное количество разбитой военной техники, которая стоит просто под открытым небом в поле.

На фото можно увидеть сгоревшие танки и поржавевшие ракетные установки. Данные снимки опубликовал Telegram-канал "Ростов Главный".

Ни с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под Ростовом

Под Ростовом показали кладбище военной техники (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")

"Кладбище сгоревшей военной техники возле села Синявское. Откуда ее столько? Мы вроде ни с кем не воюем", - говорится в подписи к фото.

Ни с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под РостовомНи с кем не воюем: появились фото кладбища военной техники под Ростовом

Под Ростовом показали кладбище военной техники (фото: Telegram-канал "Ростов Главный")

Напомним, что несмотря на режим прекращения огня, на Донбассе боевики продолжают обстреливать украинский военных. Так, 13 августа был ранен наш боец, который с побратимами на автомобиле подорвался на противотанковой мине. При этом один из защитников Украины погиб на месте.

Главврач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что противотанковая мина разнесла автомобиль на куски. Александра с тяжелыми ранениями доставили в больнице на аппарате ИВЛ.

Пострадавшему военному 31 год, он родом из Николаева. Сейчас за его жизнь борются медики, поскольку состояние очень тяжелое.

Ранее на Донбассе погиб украинский разведчик при выполнении боевого задания. Боец получил фатальное пулевое ранение в результате неосторожного обращения с оружием.

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