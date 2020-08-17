У "ДНР" з дітей виховують майбутніх бойовиків: з'явився фото-доказ

У Донецьку специфічно виховують дітей (колаж РБК-Україна)

У "ДНР" і "ЛНР" окупанти виховують дітей з майбутніх бойовиків

На Донбасі окупанти ростять з українських дітей майбутніх бойовиків. У майбутньому вони планують замінити російських військових і зі зброєю в руках воювати проти свого ж українського народу. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив глава Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Російські окупанти під маскою "героїчних воїнів "ДНР-ЛНР" вже шостий рік виховують наших дітей, народжених в Україні, для себе майбутніх вже своїх "воїнів", які незабаром замінять російських військовослужбовців і зі зброєю в руках будуть протистояти нашим дітям", - написав Амброськін і опублікував фото.

В очах дітей з окупованих територій українців уявляють як загарбників, які захопили частину їхньої батьківщини і настане час, коли вони повинні будуть звільнити свою землю.

На Донбасі окупанти вчать українських дітей воювати (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"І повертаючись до дітей - якщо в напрямку виховання наших дітей не відбудеться змін, 2014 рік буде не за горами, і це стосується не тільки Донецької та Луганської областей, а всієї нашої країни", - резюмував Амброськін.

Як ми раніше повідомляли, у мережі з'явилися фото кладовища військової техніки під Ростовом.

Раніше на Донеччині загинув український розвідник при виконанні бойового завдання. Боєць отримав фатальне кульове поранення в результаті необережного поводження зі зброєю.