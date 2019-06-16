Дно цинізму: Укрпошта влипла в скандал через "благодійної акції" (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Укрпошта пропонує відправити посилки в дитячі будинки, але в ініціативі є підступ

Укрпошта вскочила у скандал через посилки в дитячий будинок. Виявилося, що в наборі представлена російська продукція, а вартість сильно завищується. Про це повідомив Клим Братковський на своїй сторінці у Facebook.

Також він опублікував відповідні фото в мережі.

Як йшлося в оголошенні про благодійну послугу у відділенні Укрпошти 03150, за 46 гривень можна відправити готову посилку у дитячий будинок Києва та Київської області. Вже після згоди оператор відразу ж поінформував, що насправді набір для відправки буде дорожче - 67 гривень.

"Я зовсім не засмутився, а навпаки подумав, що напевно щось корисне. Мені стало цікаво, що ж буде в подарунковому наборі. Був упевнений, що Укрпошта підготувала набір дитячих книг або розмальовок, канцелярії або щось таке. Однак принесли гігієнічний набір від російського бренду "Чиста лінія" - шампунь, мило, зубна паста і щітка", - описав ситуацію Братковський.

Фото: facebook.com/klimetin

Потім з'ясувалося, що насправді можна надсилати не тільки по Києву та Київській області, але й по всій Україні - у списку був представлений вибір будь-якого дитячого будинку.

"Думаю ок, хоч це і ганебний набір і краще б я його сам зібрав за 67 гривень, але для першого разу вирішив відправити такий набір від Укрпошти у Миколаївську область", - йдеться в повідомленні юриста.

У підсумку за благодійну акцію від Укрпошти довелося заплатити (за упаковку та доставку) 99 гривень.

Фото: facebook.com/klimetin

"Тобто, виходить, що Укрпошта допомагає збувати російську продукцію дітям з дитячих будинків та при цьому ще й заробляє на поштових послугах. Я не знаю більшого цинічного дна, ніж це. Укрпошта дійсно вважає, що дітям з дитячих будинків не вистачає російського мила?" - обурюється він.

У мережі нагадали Укрпошті про медіа-бартер, коли можна знайти партнера (наприклад, в особі видавництва дитячої літератури, яке могло дати знижку на продукцію і підготувати готові набори для відправки в дитячі будинки).

"Хлопці з Укрпошти, зробіть цікаві та корисні набори, але тільки без російського мила і буде вам подяка від дітей з дитячих будинків", - резюмує він.

Фото: facebook.com/klimetin

Як повідомлялося раніше, Укрпочта нещодавно потрапила в мовний скандал, і в березні знову вскочила в неприємності - через злочинну діяльність однієї із співробітниць компанія втратила більше мільйона гривень.