У Дніпрі відкрився МакДональдз вперше від початку війни: що відомо

У Дніпрі відкрилася мережа закладів фаст-фуду МакДональдз. 24 лютого 2022 року ресторани зачинилися та повернулися в місто лише зараз.

Де саме і за яким графіком працюють "маки" в Дніпрі - читайте у нашому матеріалі нижче.

Що відомо про відкриття МакДональдз у Дніпрі

У пабліках розповсюдилися відео черг у заклади швидкого харчування.

Ресторани відкриваються у різних частинах міста. МакДональдз на пл. Старомостова, 5 розташований біля залізничного вокзалу і зручний для містян та гостей міста.

Ресторан на пр. Гагаріна, 128 улюблений серед молоді, адже поруч розташовані кілька навчальних закладів.

Ще два ресторани - на пр. Героїв, 2-В та вул.Кондратюка, 2-В - розташовані у різних районах, поруч із набережною та зонами відпочинку.

Також "мак" відкрився на лівому березі - на пр. Слобожанському, 1-А.

Заклади працюватимуть з 07:00 до 22:00.

Крім того, з'явилися ціни в МакДональдз у Дніпрі. Вони не відрізняються від вартості по Україні. Наприклад, БігМак меню можна взяти за 172 гривні, а Біг Тейсті меню - 229 гривень.

Варто зауважити, що наразі в меню є не всі позиції загального меню. Поки відвідувачі не можуть замовити Роял Чизбургер та Дабл Роял Чизбургер меню, проте з часом меню буде розширене.

Доставка McDelivery через Glovo та Bolt Food повинна запрацювати в повному обсязі на початку травня.

Раніше компанія заявляла про повернення до Дніпра наприкінці квітня.

Скриншот

Відомо, що наступні заклади у Дніпрі відкриються на вул. Глінки, 2 та вул. Ніжнєдніпровській, 17 на початку травня. Точну дату буде озвучено на офіційних сторінках компанії у соцмережах.

Як працюють МакДональдз під час війни

У разі оголошення повітряної тривоги команда закладу завершує роботу, закриває ресторан і закликає відвідувачів пройти в найближче укриття.

Після завершення тривоги або відновлення подачі електроенергії працівникам знадобиться певний час, щоб налаштувати обладнання та підготуватися до відкриття.

"Наші заклади можуть відкриватися пізніше, ніж зазвичай, для виконання складніших робіт, пов’язаних з обслуговуванням обладнання та генеральним прибиранням закладу", - вказується на сайті МакДональдзу.