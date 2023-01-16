У Дніпрі від російської ракети загинула 15-річна дівчинка, яка була одна вдома

Подробиці трагедії

"Моя сестра вчора дзвонила її мамі Оксані, щоб дізнатися, чи все гаразд. Вона була на роботі і не знала що трапилося, дочка була вдома. Перший побіг на місце події рідний брат Паша... але будинку вже не було. Їхній тато пішов з життя кілька років тому. Знаю сім'ю особисто", – написала Євгенія Бондаренко, яка знала сім'ю загиблої дівчинки.

Також про жахливу новину повідомила сестра Маші, яка загинула.

"14.01.23 російська ракета вирвала мені серце. Моя Маруся, сестричка мила, красуня, ще зустрінемося, але вже не в цьому житті", – написала сестра Марії Аліса.

Маша навчалася у дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.

"Хочу розповісти вам трохи про себе: мені 15 років, маю музичну освіту, захоплююся вивченням англійської мови. Моє хобі – це домашнє квітникарство. Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюся ставитися до життя з гумором і позитивом", – писала про себе дівчинка.

15-річна Маша загинула у Дніпрі від російської ракети (фото: instagram.com/alilisa.swan)

У коментарях повідомили, що ще двоє дітей, які йшли до Маші у гості, перебувають у лікарні. Їхня ракета застала на вулиці під аркою. Батьки дітей зникли безвісти.

Мама Маші зараз у шоковому стані, з нею працюють психологи.

Трагедія у Дніпрі

У Дніпрі продовжують розбирати завали після обстрілу росіян 14 січня. Наразі рятувальники отримали 35 тіл. Рятувальна операція триває вже 40 годин і вночі рятувальники витягли з-під завалів ще кілька тіл.

На цей час поранено 75 людей, 14 з яких – діти. 39 людей вдалося врятувати, а доля ще 35 – невідома.