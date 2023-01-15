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Пошуки тривають. Під завалами будинку в Дніпрі можуть перебувати понад 30 людей, - Зеленський

Новость на русском →
Неділя 15 січня 2023 23:45
Пошуки тривають. Під завалами будинку в Дніпрі можуть перебувати понад 30 людей, - Зеленський Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Операція з пошуку вцілілих унаслідок ракетного удару РФ по житловому будинку в Дніпрі триває. Під завалами ще можуть перебувати десятки осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Станом на цей час залишається невідомою доля понад 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів", - зазначив глава держави.

Зеленський зазначив, що вдалося витягти багато мешканців, серед них - шестеро дітей. Боротьба йде за кожну людину, а пошукова операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс урятувати життя.

"На зараз у переліку загиблих - 30 людей, зокрема одна дитина - дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились без батьків. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних", - додав президент.

Нагадаємо, 14 січня росіяни під час масованого удару по Україні атакували багатоповерхівку в Дніпрі.

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