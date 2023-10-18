У Дніпрі чоловік спіймав величезного сазана та поділився секретом успіху (фото)

Як вдалось спіймати рибу

Євген Стодольський похвалився, що у річці Дніпро в межах обласного центру йому вдалося впіймати величезного сазана вагою 12,2 кг.

За словами рибалки, сазан вдалося зловити завдяки "макушатнику" та Pop-Up - плаваючі бойли, які подають харчові сигнали, коли потрапляють у воду.

Впіймав рибу чоловік 15 жовтня.

"Прекрасна осіння погода перед похолоданням та дощами. І ось він бонус! Виважували втрьох, використовуючи два підсаки, четвертий знімав відео на телефон, як виявилося - від хвилювання натиснув не на ту кнопку... Загалом: сазан був спійманий, один підсак порваний, адреналін у всіх!" - поділився уловом рибалка.

Чоловік у Дніпрі спіймав величезного сазана (фото: facebook.com/nashemistolive)

Особливості сазана

Час життя сазана досягає 30-35 років. Після 7-8 років зростання його припиняється, тобто основний час зростання відбувається у першу чверть життя.

Сазан досягає іноді величезних розмірів. Найбільший з сучасних нам сазанів мав 55 кг. Хоча і рідко, але зустрічаються екземпляри понад 20 кг вагою при довжині більше метра.

Сазан є одним з найбажаніших трофеїв серед рибалок-любителів. Такою популярністю риба користується завдяки своїм смаковим якостям і корисним властивостям.

Порівняно з коропом, він стійкіший до різного роду захворювань і паразитів, а також менш вимогливий до кисневого режиму.