У Дніпрі чоловік спіймав величезного сазана та поділився секретом успіху (фото)

У Дніпрі рибалка спіймав величезного сазана, вагою 12,2 кг. Чоловік поділився секретом, як йому вдалось спіймати таку велику рибу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на групу "Наше Місто" у Facebook.
Євген Стодольський похвалився, що у річці Дніпро в межах обласного центру йому вдалося впіймати величезного сазана вагою 12,2 кг.
За словами рибалки, сазан вдалося зловити завдяки "макушатнику" та Pop-Up - плаваючі бойли, які подають харчові сигнали, коли потрапляють у воду.
Впіймав рибу чоловік 15 жовтня.
"Прекрасна осіння погода перед похолоданням та дощами. І ось він бонус! Виважували втрьох, використовуючи два підсаки, четвертий знімав відео на телефон, як виявилося - від хвилювання натиснув не на ту кнопку... Загалом: сазан був спійманий, один підсак порваний, адреналін у всіх!" - поділився уловом рибалка.
Час життя сазана досягає 30-35 років. Після 7-8 років зростання його припиняється, тобто основний час зростання відбувається у першу чверть життя.
Сазан досягає іноді величезних розмірів. Найбільший з сучасних нам сазанів мав 55 кг. Хоча і рідко, але зустрічаються екземпляри понад 20 кг вагою при довжині більше метра.
Сазан є одним з найбажаніших трофеїв серед рибалок-любителів. Такою популярністю риба користується завдяки своїм смаковим якостям і корисним властивостям.
Порівняно з коропом, він стійкіший до різного роду захворювань і паразитів, а також менш вимогливий до кисневого режиму.
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