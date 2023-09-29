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У Дніпрі 364 курсанти Університету внутрішніх справ склали присягу працівника Нацполіції

У Дніпрі 364 курсанти Університету внутрішніх справ склали присягу працівника Нацполіції (фото: прес-служба Дніпровської міськради)
Автор: Ілона Свиридова

364 курсанти першого курсу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу працівника Національної поліції України. Урочистості провели на плацу вишу. Привітати хлопців і дівчат, що стануть до лав правоохоронців, прийшли регіональні очільники силових відомств, а також керівники міста і області.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

"У вас попереду великий шлях, проходячи який ви маєте бути насамперед чесними перед собою і відповідальними перед тими, кому сьогодні присягнули на вірність. Народу, державі та Закону. Завжди пам’ятайте про це", - наголосив міський голова Дніпра Борис Філатов, долучившись до вручення курсантам спеціального жетона поліцейського. 

Під час церемонії також продемонстрували, як працюють службові собаки, і влаштували показовий виступ дій малих тактичних груп.

"Присяга складається раз на все життя. Цей день ви пам’ятатимете і з честю нестимете звання поліцейського", - сказав ректор вишу Олександр Моргунов. 

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Дніпро