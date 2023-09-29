В Днепре 364 курсанта Университета внутренних дел приняли присягу работника Нацполиции

364 курсанта первого курса Днепропетровского государственного университета внутренних дел приняли присягу работника Национальной полиции Украины. Торжества провели на плацу вуза. Поздравить ребят, которые станут в ряды стражей порядка, пришли региональные руководители силовых ведомств, а также руководители города и области.

"У вас впереди большой путь, проходя который вы должны быть прежде всего честными перед собой и ответственными перед теми, кому сегодня присягнули на верность. Народу, государству и Закону. Всегда помните об этом", - подчеркнул городской голова Днепра Борис Филатов, присоединившись к вручению курсантам специального полицейского жетона.

В ходе церемонии также продемонстрировали, как работают служебные собаки, и устроили показательное выступление действий малых тактических групп.

"Присяга состоит раз на всю жизнь. Этот день вы будете помнить и с честью будете нести звание полицейского", - сказал ректор вуза Александр Моргунов.