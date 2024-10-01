На дні Дніпра біля Запоріжжя знайшли древнє затонуле судно: що про нього відомо

Знайдене затонуле судно в річці Дніпро - це драга, яку використовували для днопоглиблювальних робіт. За оцінкою експертів, корабель пролежав на дні понад 100 років, адже знахідка датується початком 20 століття.

З'ясувати обставини затоплення драги вченим поки що не вдалося. А огляд дав цікаву інформацію: судно має дубовий корпус та металеві конструкції. На борту є шість кают, відповідно екіпаж складав не менше 6 людей.

"Перегородка - була окрема каюта. Для чого вона була призначена - сказати важко. Лутка дверей - був вхід, треба зважити, що судно лежить на боці. Двигун, який працював на мазуті. Фірма - "Річард Хортсбі та сини", - розповів кандидат історичних наук Олександр Олійник.

Біля Запоріжжя знайшли затонуле 100-річне судно (фото: "Суспільне. Запоріжжя")

На обмілілому березі Дніпра був знайдений також і човен, що належав затонулому судну. Ймовірно на ньому екіпаж розвозив якорі.

"Людина сиділа на веслах, напевно клали якір і потім його в певному місці скидали для того, щоб розтягти драгу над місцем роботи. Розмір його в ширину міряли, в кормовій частині це 80 см, довжина човна близько 3,80, майже 4 метри. Думаю, що такий човен був не один", - додав історик.

Досліджувати драгу зараз вкрай важко, бо до неї неможливо застосувати методи ані польової, ані підводної археології, бо судно перебуває на грані води та суходолу, а Дніпро постійно змінює свій рівень.

Біля Запоріжжя знайшли затонуле 100-річне судно (фото: "Суспільне. Запоріжжя")

"Ні управління культури, ні охорона пам'яток на цей день не проявили ніякого бажання досліджувати відповідний об'єкт. Пам'ятку шкода, вона пропаде, але до того, як вона буде розібрана та знищена, ми повинні максимум з неї взяти інформації. Це наша історія", - каже Олександр Олійник.

Зараз історикам вдалося з'ясувати всього 20% інформації про судно. І вони продовжують дослідження аби з'ясувати обставини затоплення та інші дані про корабель.