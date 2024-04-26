Дні народження, колекційні імена і не тільки. Telegram випустив масштабне оновлення

Що нового з'явилося

Рекомендовані канали

У розділі пошуку тепер з'явиться вкладка, де відображаються всі канали, на які ви підписані, а також список спільнот з аналогічним контентом.

Рекомендовані канали (gif: Telegram)

Розділ "Мій профіль"

Тепер користувачі мають можливість переглядати, як їхній профіль відображається для інших користувачів, і швидко вносити зміни або доповнювати інформацію про себе. Також тепер є можливість вказати свій канал і дату народження, що дозволить вашим контактам отримувати повідомлення про ваші іменини.

Користувачі можуть вказати колекційні імена та номери у своєму профілі, дозволяючи власникам цінних адрес демонструвати їх іншим користувачам, включивши інформацію про їх вартість.

Розділ "Мій профіль"

Безстрокова трансляція геопозиції

Тепер ви можете транслювати своє місцезнаходження без обмеження часу, використовуючи функцію "Поки не відключу". Це особливо зручно, наприклад під час поїздок або зустрічі з друзями. Ваші співрозмовники завжди будуть бачити ваше місце розташування та можуть налаштувати повідомлення про ваш рух та прибуття.

У десктопній версії Telegram тепер доступний швидкий перегляд посилань: ви можете переглядати сторінки з медіафайлами безпосередньо в додатку.

Також тепер є можливість налаштувати повідомлення про реакції, щоб ви не пропускали жодного серця, включаючи ті, що надходять в "Історіях".

А ще в новому оновленні при пересиланні повідомлень відображаються фотографії користувачів, що спрощує визначення власника повідомлень, що пересилаються. Це особливо зручно в чатах з багатьма учасниками.

У власників преміум-підписки також з'явилася можливість відключати приховування реклами та відкривати історії в режимі інкогніто.