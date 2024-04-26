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Дни рождения, коллекционные имена и не только. Telegram выпустил масштабное обновление

Telegram получил большое апрельское обновление (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В апреле Telegram активно развивался. За этот месяц было представлено 15 обновлений для всех пользователей и еще 3 новые функции для подписчиков с премиум-аккаунтами.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Telegram.

Что нового появилось

Рекомендованные каналы

В разделе поиска теперь появилась вкладка, где отображаются все каналы, на которые вы подписаны, а также список сообществ с аналогичным контентом.

Рекомендованные каналы (gif: Telegram)

Раздел "Мой профиль"

Теперь пользователи имеют возможность просматривать, как их профиль отображается для других пользователей, и быстро вносить изменения или дополнять информацию о себе. Также теперь доступна возможность указать свой канал и дату рождения, что позволит вашим контактам получать уведомления о ваших именинах.

Пользователи могут указать коллекционные имена и номера в своем профиле, позволяя владельцам ценных адресов демонстрировать их другим пользователям, включив в профиль информацию о их стоимости.

Раздел "Мой профиль"

Бессрочная трансляция геопозиции

Теперь вы можете транслировать свое местоположение без ограничения по времени, используя функцию "Пока не отключу". Это особенно удобно, например, во время поездок или встречи с друзьями. Ваши собеседники всегда будут видеть ваше местоположение и могут настроить уведомления о вашем движении и прибытии.

В десктопной версии Telegram теперь доступен быстрый просмотр ссылок: вы можете просматривать страницы с медиафайлами непосредственно в приложении.

Также теперь есть возможность настроить уведомления о реакциях, чтобы вы не пропускали ни одного сердечка, включая те, что поступают в "Историях".

А еще в новом обновлении при пересылке сообщений отображаются фотографии пользователей, что упрощает определение владельца пересылаемых сообщений. Это особенно удобно в чатах со множеством участников.

У обладателей премиум-подписки также появилась возможность отключать скрытие рекламы и открывать истории в режиме инкогнито.

Читайте также, как создать свои собственные стикеры в Telegram с помощью простых инструментов.

У нас также есть материал про 5 проблем с Telegram, которые всех раздражают.

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